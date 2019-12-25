Готовность магистрали М-32 в Петербурге достигла 50 процентов

Магистраль М-32 на севере Петербурга построена наполовину.

Строительство магистрали М-32 на севере Петербурга выполнено примерно наполовину. Общая готовность объекта составляет около 50 %, а развязка с Приморским шоссе готова на 45 %. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

На площадке будущей трассы уже установили 21 из 23 опор путепровода. Переустройство участка Приморского шоссе протяженностью 443 метра выполнено на 80 %. Транспорт сейчас движется по новой схеме. В районе Бобыльской слободы на 90 % готов подземный пешеходный переход. Его длина составит 23 метра, ширина — 4 метра. Объект расположат на одном уровне с тротуаром, благодаря чему пешеходам не придется спускаться и подниматься по лестницам.

На развязке специалисты АО "ВАД" монтируют металлические конструкции пролетных строений и возводят подпорные стены. Путепровод должен пройти над действующей железной дорогой Сестрорецкого направления и Приморским шоссе. Параллельно строители формируют съезды развязки. Всего для объекта потребуется около 6000 тонн металлоконструкций. На данный момент смонтировано порядка 2400 тонн. Основной ход М-32 пройдет от развязки с Приморским шоссе до соединения с перспективной трассой М-49. Сейчас на этом участке продолжается вынос инженерных сетей, завершить его планируют в начале 2027 года. Также специалисты формируют земляное полотно, прокладывают водопропускные трубы и ливневую канализацию.

Протяженность магистрали составит 7,7 км. Новая дорога соединит Приморское шоссе с перспективной М-49 и в дальнейшем станет частью транспортного каркаса Петербурга вместе с трассами М-49 и М-1. Ожидается, что магистраль улучшит транспортную связь в Приморском районе, упростит сообщение жилых кварталов и "Лахта Центра" с другими районами города, а также обеспечит доступ к строящемуся всесезонному курорту "Санкт-Петербург Марина" в Горской.

Фото: пресс-служба Смольного