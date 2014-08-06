VII Большой Детский фестиваль стартовал в Петербурге и Москве

На площадках Северной столицы можно будет увидеть тематические фильмы и спектакли, а также посетить мастер-классы.

Большой Детский фестиваль, который проходит в 7-й раз, состоится в этому году сразу в двух столицах. В Петербурге с 4-го по 14-е октября можно будет посещать тематические культурные мероприятия – от просмотра детских фильмов до посещения спектаклей и экскурсий, приуроченных к фестивалю, – следует из сообщений организаторов в их социальных сетях.

Две недели различные площадки города будут показывать спектакли и фильмы, проводить мастер-классы и встречи с культурными деятелями. В Центре внешкольной работы "Академический" же состоится семинар для преподавателей и педагогов школьных театров и учителей словесности. Художественным руководителем фестиваля в этом году выступил актер Сергей Безруков.

Мы проведём наш Большой Детский фестиваль уже в седьмой раз, и я рад, что он растёт и развивается. В этом году он впервые пройдёт сразу в двух городах – в Москве и Санкт-Петербурге. БДФ родился из простой идеи: собрать лучшее, что делается для детей и юношества, и создать праздник для детей и их родителей, на котором можно увидеть лучшие детские спектакли, кино- и анимационные фильмы, познакомиться с современными литературными произведениями и их авторами. Сергей Безруков, российский актер театра и кино

Ранее Piter.TV писал о молодежном форуме "Идея", который проходил в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Telegram / Большой Детский фестиваль