Сергей Безруков и Елизавета Боярская снялись в клипе на саундтрек к сериалу

Актеры сыграли главные роли в сериале "Оптимисты".

Российские актеры Сергей Безруков и Елизавета Боярская снялись в клипе на песню "Полминуты", которая является саундтреком ко второму сезону сериала "Оптимисты". Ролик появился на YouTube.

Клип включил в себя нарезку из различных эпизодов сериала. В нем показали историю любви разведчика Дмитрия Нестерова и американки русского происхождения Алекс Брэдл. Боярская спела на английском языке, Безруков – на русском. Песню написал Михаил Идов.

Зрители пришли в восторг от видеоролика. Они написали, что у Лизы очень красивый голос. Песня получилась очень чувственной.

"Спасибо, дорогой Сергей Витальевич! Спасибо Вам и Елизавете за песню. Очень ждем фильм", - отметил один из комментаторов.

Первый сезон сериала "Оптимисты" вышел в 2017 году. Вторая часть отправит зрителей во времена Карибского кризиса, когда отношения между США и СССР были напряжены до предела. Разведчик Дмитрий Нестеров во время служебного задания в Нью-Йорке влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли. Бурному роману суждено оборваться – Нестерова срочно возвращают на родину, а после отправляют в самую гущу событий из-за переброски советского ядерного оружия на Кубу.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков и Елизавета Боярская. Дата выхода второй части пока не сообщается.

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Видео: YouTube / Sergey Bezrukov