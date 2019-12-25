Пригожин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Бастой

Продюсер назвал музыканта "попугаем с гранатой", которому неважно кого цеплять.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Басты, которые устроили стихотворную дуэль в Instagram. В этой ситуации Пригожин встал на сторону Басты и обвинил Шнурова в "негодяйском" отношении к коллегам. Об этом пишет ФАН.

Скандал между двумя известными музыкантами разразился после концертов Басты в Ледовом дворце. Несмотря на действующие ограничения, выступления рэпера прошли при переполненном зале. В своем очередном стихотворении Шнуров обвинил Басту в попытке нажиться на людях в тяжелые для страны времена. В ответном стихотворении рэпер назвал Шнурова "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".

В свою очередь Пригожин тоже дал определение действиям лидера "Ленинграда". Он назвал музыканта "попугаем с гранатой", которому неважно кого цеплять.

"Он настраивает людей против артистов", - отметил Пригожин.

Ранее Пригожин обвинил Моргенштерна и Шнурова в уродовании молодежи.

Фото: Instagram / prigozhin_iosif