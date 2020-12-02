Баста и Шнуров устроили в Instagram дуэль стихов

Причиной стало двухдневное выступление рэпера в Петербурге.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный своими колкими стихотворениями, посвятил новое творение рэперу Басте (Василию Вакуленко). Музыкант раскритиковал коллегу из-за скандального выступления в Петербурге. Шнуров написал, что Баста "наживается" на людях. Ответ рэпера не заставил себя долго ждать, и между популярными исполнителями произошла перепалка в социальных сетях.

В ответном стихотворении Баста назвал Шнурова "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".

"В каждой дырке Серый дырка с правильной резьбой

Серый левый, Серый правый, Серый буро-голубой.

Серый знает, серый видит, Серый — правдоруб,

И не рыба, и не мясо — овощ на пару", - заявил Баста.

Лидер "Ленинграда" отреагировал на оскорбления Вакуленко, назвав его "бабкой у подъезда" и "честным понторезом".

"Слухи множит рэпер Ба(ста)бка,

Как старушки у подъезда.

Мерзнет. На макушке шапка.

Не сказал бы, что он бездарь.

Чешет рэпер Бабка шибко,

Челюсть ездит, как протез.

Признает, если ошибка,

Бабка - честный понторез", - написал в ответ Шнуров.

Скандал вокруг двухдневного выступления Басты в Петербурге разгорелся несколько дней. Рэпер пел в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Его выступления собрали многотысячную аудиторию.

Действующие ограничения в Петербурге предусматривают заполняемость залов на 25% от количества зрительских мест. Нарушения на концертах Басты в Ледовом дворце выявил Роспотребнадзор. Специалисты ведомства направили материалы дела в суд.

Ранее Беглов раскритиковал проведение концертов в период пандемии.

Видео: Instagram / kolekguitar