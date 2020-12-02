Баста и Шнуров устроили в Instagram дуэль стихов

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный своими колкими стихотворениями, посвятил новое творение рэперу Басте (Василию Вакуленко). Музыкант раскритиковал коллегу из-за скандального выступления в Петербурге. Шнуров написал, что Баста "наживается" на людях. Ответ рэпера не заставил себя долго ждать, и между популярными исполнителями произошла перепалка в социальных сетях.
В ответном стихотворении Баста назвал Шнурова "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".
"В каждой дырке Серый дырка с правильной резьбой
Серый левый, Серый правый, Серый буро-голубой.
Серый знает, серый видит, Серый — правдоруб,
И не рыба, и не мясо — овощ на пару", - заявил Баста.
Лидер "Ленинграда" отреагировал на оскорбления Вакуленко, назвав его "бабкой у подъезда" и "честным понторезом".
"Слухи множит рэпер Ба(ста)бка,
Как старушки у подъезда.
Мерзнет. На макушке шапка.
Не сказал бы, что он бездарь.
Чешет рэпер Бабка шибко,
Челюсть ездит, как протез.
Признает, если ошибка,
Бабка - честный понторез", - написал в ответ Шнуров.
Скандал вокруг двухдневного выступления Басты в Петербурге разгорелся несколько дней. Рэпер пел в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Его выступления собрали многотысячную аудиторию.
Действующие ограничения в Петербурге предусматривают заполняемость залов на 25% от количества зрительских мест. Нарушения на концертах Басты в Ледовом дворце выявил Роспотребнадзор. Специалисты ведомства направили материалы дела в суд.
Ранее Беглов раскритиковал проведение концертов в период пандемии.
Видео: Instagram / kolekguitar
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