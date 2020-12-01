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"Койки и врачи не бесконечны". Беглов раскритиковал проведение концертов в период пандемии

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Речь идет о мероприятиях, которых проходят с нарушением действующих правил и предписаний.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о том, что койки и врачи не бесконечны. Он осудил массовые концертные мероприятия, которые проводятся в городе. Если меры нарушаются, мероприятие надо приостанавливать.

Трудная ситуации в городе и только совместная ответственность позволит победить пандемию. Или тогда придется все закрыть.

заявил градоначальник.

Он поставил перед горожанами выбор: маски, перчатки и социальная дистанция, либо всеобщая социальная изоляция. По словам Беглов, чудес не бывает. Стационары и врачи и так на данный момент работают с перегрузкой. Дома лечится 50 тыс. жителей Северной столицы. 

Напомним, концерт Басты в Петербурге собрал тысячи человек вопреки пандемии. После этого Ледовый дворец отменил все концерты до февраля. 

Видео: Пул78 / Telegram 

Теги: александр беглов, концерты, маски и перчатки, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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