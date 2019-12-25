На дому от коронавируса лечатся 50 тыс. петербуржцев

Представитель Смольного обсудил с комитетом по здравоохранению оказание медицинской помощи на дому.

Вице-губернатор Олег Эргашев поручил ежедневно контролировать наличие препаратов в поликлиниках для амбулаторного лечения коронавирусом. На данный момент на дому от COVID-19 лечатся 50 тыс. петербуржцев, передала пресс-служба Смольного.

Эргашев провел совещание с руководителями комитета по здравоохранению. Он отметил, что при амбулаторном лечении пациентов основной центр тяжести ложится на первичное звено здравоохранения. Список препаратов, которые выдаются пациентам, содержатся в 9-й версии Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Для снижения загруженности телефонных линий в поликлиниках устанавливаются многоканальные номера, открываются колл-центры. Для помощи участковым терапевтам привлекли более 1,5 тыс. студентов. Они работают в регистратуре, по телефону контролируют состояние находящихся на лечении дома и информируют пациентов о результатах анализов на коронавирус. Также задействована телемедицина для общения "врач-пациент" в режиме видеосвязи. Для заболевших подготовили и разместили памятки с алгоритмом действий и списком контактных телефонов.

На данный момент прорабатывается вопрос транспортной обеспеченности поликлиник. Некоторых пациентов будут отвозить на КТ-исследование на специальном транспорте. На эти цели из бюджета города выделили 68 млн рублей. После каждого пациента обязательно проведение дезинфекции.

Лабораторная диагностика коронавируса не должна занимать более 48 часов с момента поступления биологического материала до получения его результата. На данный момент в Петербурге работают 49 лабораторий, которые имеют право выдавать окончательный результат исследования. С начала пандемии на коронавирус в городе протестировали 4,9 млн человек. На подходе открытие новых лабораторий, в которых будет проводиться ПЦР-диагностика.

Накануне Piter.TV собрал отзывы петербуржцев, некоторые из них сообщают о том, что лекарства на дом не приносили. Мы узнали в комитете по здравоохранению, куда нужно обращаться в таком случае.

Фото: Piter.TV