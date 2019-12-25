Многие болеющие петербуржцы не получили бесплатные лекарства от коронавируса

Как отмечали в Комздраве, медработник должен выдать препараты при первом посещении больного при клинических симптомах COVID-19.

Петербуржцы, которые лечатся на дому с диагнозом "коронавирусная инфекция" или подозрением на неё, с 26 ноября начали бесплатно получать препараты для лечения. И на бесплатные лекарственные средства могут претендовать все, даже если не приписаны к местной поликлинике. По крайней мере, так сообщила пресс-служба городской администрации. Piter.TV выяснил, что бесплатные препараты получают далеко не все петербуржцы, болеющие коронавирусом.

Как сообщил Комитет здравоохранения Петербурга, в зависимости от тяжести заболевания стоимость препаратов составит от 3 до 16 тысяч рублей. Медработник должен выдать их при первом посещении при клинических симптомах COVID-19. Дожидаться результатов мазка на коронавирус не нужно. Также препараты должны получить пациенты, которые выписаны из стационара на долечивание.

Препараты для выдачи определены во Временных методических рекомендациях Минздрава России "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": отдельно прописаны схемы для легких пациентов и пациентов в состоянии средней степени тяжести. В список бесплатных препаратов для выдачи вошли жаропонижающие, антибактериальные препараты, противовирусные, антикоагулянты и гормоны.

Общий список препаратов, который должны закупать поликлиники для легких пациентов: фавипиравир (противовирусный), интерферон альфа (интраназальная форма — капли в нос, иммуномодулятор), парацетамол (жаропонижающий), гидроксихлорохин (противовирусный плюс иммуносупрессивный), умифеновир ("Арбидол"). Для среднетяжелых , в том числе с пневмонией: фавипиравир, интерферон альфа (интраназальная форма — капли в нос), парацетамол, ривароксабан и апиксабан (предотвращающие образование тромбов), гидроксихлорохин, антибиотики (азитромицин, амоксициллин плюс клавулановая кислота, амоксициллин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин), глюкокортикоиды (дексаметазон, преднизалон, метилпреднизалон).

*Все это международные непатентованные наименования, торговые названия лекарств могут иметь и другие названия.

Как оказалось, очень многие петербуржцы столкнулись с тем, что даже на конкретный вопрос о бесплатных лекарствах, им отвечают, что их нет.

Есть и те, кто рассказал, что им приносили препараты, но многие болеющие петербуржцы посчитали их бесполезными.

Мне препараты никакие не приносили, так как у меня и симптомов нет. Но моим знакомым, которые заболели на прошлой неделе, принесли какие-то лекарства. Инга, петербурженка, болеющая коронавирусом

Названы медучреждения, в которых можно сделать КТ лёгких по ОМС.

Фото: Piter.TV

Скриншоты: ВК; Instagram