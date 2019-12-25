В комздраве Петербурга рассказали, кому полагаются бесплатные лекарства при амбулаторном лечении от COVID-19

Ответ может порадовать жителей Петербурга: почти всем.

С этой недели в Петербурге при амбулаторном лечении от коронавируса начали бесплатно выдавать лекарства. Piter.TV решил узнать, может ли на лекарства претендовать человек, который проживает в Северной столице, но имеет регистрацию в другом регионе. За ответом мы обратились в городской комитет по здравоохранению.

Как выяснилось, на бесплатные лекарственные средства могут претендовать все, даже если вы не приписаны к местной поликлинике. Это связано с тем, что средства ― федеральные. На эти цели было выделено 203 млн рублей на все субъекты РФ. Есть лишь одно условие: наличие полиса ОМС.

Напомним, получение лекарств осуществляется следующим образом. При клинической картине, указывающей на заболевание COVID-19, домой к пациенту приходит врач. У него с собой есть необходимые лекарственные средства, рассчитанные на разные степени тяжести протекания болезни. Пациенты получат таблетки при первом посещении пациента на дому. Заболевшим и контактным людям ходить в аптеку запрещено.

Ранее петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: Piter.TV