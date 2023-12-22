Голосование за объекты благоустройства в Петербурге продлится 30 апреля

По данным статистики, более 500 тыс. жителей города уже приняли участие в голосовании.

До 30 апреля петербуржцы старше 14-ти лет имеют возможность выбрать территорию, которая нуждается в благоустройстве. Голосование проводится на сайте 78.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

По данным статистики, более 500 тыс. жителей города уже приняли участие в голосовании. Среди претендентов на победу — сквер Соллертинского на улице Композиторов в Выборгском районе и территория на Савушкина в Приморском.

В каждом районе города на голосование представлены по два объекта благоустройства. По результатам голосования будет выбран один объект, который будет благоустроен в первую очередь.

За период с 2019 по 2023 год в Санкт-Петербурге были благоустроены 226 общественных пространств. Наиболее значимыми проектами в рамках программы стали набережные рек Охты и Карповки, парк Авиаторов, территория на побережье Финского залива в Стрельне, сад Смольного собора, Заневский парк.

Ранее мы сообщили о том, что КСП нашла завышение трат на благоустройство в Петербурге на 325%.