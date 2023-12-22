Цены на лекарства от аллергии проверили в Петербурге перед цветением

В Санкт-Петербурге были проведены проверки цен на лекарства от аллергии. Об этом сообщил городской комитет по тарифам 4 апреля.
Оценка ценообразования была проведена на жизненно важные медикаменты, используемые для борьбы со сезонной аллергией. Исследование включало анализ официальных сайтов аптечных организаций и справочников аптек.
По результатам наблюдений не было обнаружено фактов превышения оптовых цен на лекарства на территории города.
Ранее мы сообщили о том, что турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%.
Фото: Pxhere
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