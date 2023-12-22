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Цены на лекарства от аллергии проверили в Петербурге перед цветением
Сегодня, 14:29
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Цены на лекарства от аллергии проверили в Петербурге перед цветением

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Оценка ценообразования была проведена на жизненно важные медикаменты, используемые для борьбы со сезонной аллергией.

В Санкт-Петербурге были проведены проверки цен на лекарства от аллергии. Об этом сообщил городской комитет по тарифам 4 апреля.

Оценка ценообразования была проведена на жизненно важные медикаменты, используемые для борьбы со сезонной аллергией. Исследование включало анализ официальных сайтов аптечных организаций и справочников аптек.

По результатам наблюдений не было обнаружено фактов превышения оптовых цен на лекарства на территории города.

Ранее мы сообщили о том, что турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%.

Фото: Pxhere

Теги: лекарства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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