Цены на лекарства от аллергии проверили в Петербурге перед цветением

Оценка ценообразования была проведена на жизненно важные медикаменты, используемые для борьбы со сезонной аллергией.

В Санкт-Петербурге были проведены проверки цен на лекарства от аллергии. Об этом сообщил городской комитет по тарифам 4 апреля.

Оценка ценообразования была проведена на жизненно важные медикаменты, используемые для борьбы со сезонной аллергией. Исследование включало анализ официальных сайтов аптечных организаций и справочников аптек.

По результатам наблюдений не было обнаружено фактов превышения оптовых цен на лекарства на территории города.

Ранее мы сообщили о том, что турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%.

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