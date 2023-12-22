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Турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%
Сегодня, 8:04
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Турпоток между Петербургом и Азербайджаном возрастёт на 10-20%

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В результате Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства Петербурга заключил соглашение с университетом менеджмента и туризма Азербайджана.

Взаимный поток туристов между Петербургом и Азербайджаном может увеличиться на 10-20%. Эти планы были оглашены во время официального визита делегации Северной столицы под руководством губернатора Северной столицы в Азербайджанскую республику.

Совместные проекты по развитию туристической индустрии стали объектом обсуждения на встречах главы комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева с представителями азербайджанской индустрии туризма.

В результате Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства Петербурга заключил соглашение с университетом менеджмента и туризма Азербайджана. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между агентством развития медицинского туризма Петербурга и ассоциацией поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

Ранее мы сообщили о том, что аттестацию экскурсоводов и гидов обновят в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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