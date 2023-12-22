Аттестацию экскурсоводов и гидов обновят в Петербурге

Само тестирование состоит из 30-ти вопросов с тремя вариантами ответов на каждый.

С 1 мая в Петербурге будут введены новые задания при аттестации гидов и экскурсоводов. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Новые списки с утверждёнными теоретическими вопросами и практическими заданиями уже доступны на портале visit-petersburg.ru.

Само тестирование состоит из 30-ти вопросов с тремя вариантами ответов на каждый. Считается, что тест пройден успешно, если верных ответов не менее 23-ёх. В Санкт-Петербурге уже проведено 76 заседаний аттестационной комиссии за 1,5 года. Город является лидером по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, среди которых 1116 специалистов.

Борис Пиотровский также добавил, что в Петербурге можно пройти аттестацию не только для работы в самом городе, но и для получения права на работу в других регионах на маршрутах "Серебряного ожерелья России" в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской областях и республике Карелия.

Ранее мы сообщили о том, что на петербургском стенде на ВДНХ открылся Космический сезон.

Фото: пресс-служба ККИ