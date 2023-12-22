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На петербургском стенде на ВДНХ открылся Космический сезон
Сегодня, 11:59
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На петербургском стенде на ВДНХ открылся Космический сезон

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Планетарий тоже станет участником космической недели.

В Москве на ВДНХ открылся Космический сезон. Петербургский стенд расскажет посетителям о достижениях страны в области космонавтики. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

С  2 по 14 апреля экспозиция Петербурга будет удивлять посетителей макетами ракет "Союз-2" и "Ангара-А5М", самоходного аппарата "Луноход-1" для исследования Луны, а также спутниковых систем от Машиностроительного завода "Арсенал" и ГК "Геоскан".

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Планетарий тоже станет участником космической недели. Он представит на выставке телескоп LABZZ, с помощью которого юные посетители смогут почувствовать себя астрономами и найти спрятанную на стенде планету.

Ранее мы писали, что в библиотеке Гоголя пройдёт фестиваль "Гоголевская неделя".

Фото: Telegram / Пиотровский Online

 

Теги: вднх, открылся космический сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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