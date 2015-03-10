Единую карту петербуржца можно оформить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Для заявления на выдачу карты потребуется только удостоверение личности гражданина РФ и СНИЛС.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ любой желающий вплоть до 12 апреля 2024 года (дата завершения экспозиции) может оформить Единую карту петербуржца (ЕКП). Такую возможность организовал Сбер – банк-партнёр проекта на своём стенде в павильоне №2. Получить готовую карту можно будет в удобном отделении Сбербанка в любом регионе РФ, которое укажет будущий держатель ЕКП.

Для заявления на выдачу карты потребуется только удостоверение личности гражданина РФ и СНИЛС. Оформить ЕКП можно также в отделениях банков-партнеров ЕКП в Санкт-Петербурге.

Сбер – один из ключевых партнеров проекта "Единой карты петербуржца". На сегодняшний день обладателями карт ЕКП от Сбера являются более миллиона человек. Сегодня мы вместе делаем еще один шаг вперед, расширяем географию оформления ЕКП. Валерий Москаленко, вице-губернатор

В присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко Единую карту петербуржца оформил и управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин, переехавший в Северную столицу из другого региона.

Единая карта петербуржца – это уже своего рода атрибут Северной столицы. Бесплатное обслуживание, запись к врачу, электронная подпись, выгодные программы лояльности – эти и другие характеристики сделали карту удобным и полезным инструментом, поэтому сегодня ЕКП Сбера, например, уже пользуется каждый пятый петербуржец. А теперь оформить карту может и любой желающий на форуме-выставке "Россия". Она будет полезна тем, кто часто гостит в Северной столице, и может стать стимулом приехать туда для тех, кто ещё на это не решался. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Единая карта петербуржца – флагман в развитии цифровых карт жителей среди регионов РФ. В апреле проект стал победителем I национальной премии "Умный город" в номинации "Цифровая карта жителя".

Карта за четыре года своего существования стала надежным помощником для петербуржцев. С помощью ЕКП можно экономить на оплате городского транспорта, оплате школьного питания, приобретении товаров и получении услуг, покупке билетов на культурные и спортивные мероприятия. Только в этом году держатели ЕКП сэкономили на проезде в городском транспорте почти 2 млрд рублей, а на пополнении счета школьного питания – 7 млн рублей. С проектом сотрудничают более 580 партнеров, предоставляющих скидки по почти 5 тысячам адресов. Это торговые и аптечные сети, медицинские центры, театры и музеи, кафе и рестораны. Ознакомиться со всеми возможностями карты можно на выставке ВДНХ на экспозиции Санкт-Петербурга.

Сейчас держателями ЕКП уже являются более 1,6 млн человек. 18% из них – представители других регионов.

Фото: пресс-служба Сбера