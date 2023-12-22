На ВДНХ представили скульптуру Петра I из хирургических инструментов

Суммарный вес объекта вместе с постаментом составил 150 килограммов, высота бюста – 150 сантиметров, подиума – 70 сантиметров.

На стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ открыли уникальный арт-объект: скульптуру Петра Великого, которая целиком сделан из хирургических инструментов. Прямо на стенде был вручен диплом о внесении скульптуры в "Книгу рекордов России", сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Инициатива создания скульптуры принадлежит Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга. Авторами арт-объекта стали рекордсмен Книги Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Петербурга Валерия Лошак и член Союза художников России Кирилл Ковалев.

Скульптуру изготовили из медицинской стали методом художественной сварки. Единственным материалом стали хирургические инструменты, которые авторам предоставили медицинские учреждения Петербурга. На создание бюста ушло более 100 килограммов отслуживших срок скальпелей, ножниц, зажимов, пинцетов и так далее.

Суммарный вес объекта вместе с постаментом составил 150 килограммов, высота бюста – 150 сантиметров, подиума – 70 сантиметров.

За три недели экспозицию Петербурга на выставке "Россия" в Москве посетили 321 725 человек.

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Фото и видео: Комитет по здравоохранению