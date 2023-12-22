Минобороны показало кадры учений корветов ТОФ в заливе Петра Великого

Проводятся маневры в Японском море.

Отряд российских корветов Тихоокеанского флота Военно-морского флота страны провел учения в заливе Петра Великого, находящегося в акватории Японского моря. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что в маневрах с артиллерийской стрельбой приняли участие экипажи трех кораблей: "Громкого", "Совершенного", и "Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова". В соответствии с планом действий, моряки успешно отработали ведение надводного боя с противником. Они совершили удары по условным целям при помощи установки А-190. Дополнительно представители корветов отражали атаки беспилотных катеров и воздушных беспилотников условного противника, а также устраняли диверсионную опасность, организовали корабельные тренировки.

МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России