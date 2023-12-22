МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Силы ВКС России успешно выполнили задачу на СВО.

Российская ударная группа армейской авиации от Воздушно-космических сил поразила опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины, находившиеся на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие привели слова командира боевого вертолета Ми-35М с позывным "Татарин". Он рассказал журналистам о том, что поставленная задача была выполнена с отличным результатом. Успешно поражен опорный пункт ВСУ, находившийся на переднем крае фронта, а затем - скопление специальной и военной техники. Затем бойцам удалось спрятаться за складками рельефа местности ии покинуть территорию.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Дополнительно эти экипажи сопровождались представителями из поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

МО РФ заявило об уничтожении артиллерийского расчета ВСУ на границе Белгородской области.

Фото и видео: Минобороны России