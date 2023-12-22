"Запад" поразил цели противника в ходе контрбатарейной борьбы.

Российские боевые расчеты реактивной системы залпового огня "Смерч" от "Западной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины, размещенный на территории приграничного с соседним государством районе Белгородской области. В пресс-службе министерства по обороне отметили, что задача выполнена в рамках контрбатарейной борьбы.

В ходе разведки расчет РЛС "Зоопарк" выявил применение ВСУ РСЗО, артиллерии иностранного производства, после чего провел расчет траекторий снарядов для установления координат местонахождения целей. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что цель ВСУ была уничтожена.По завершению выполнения одиночной и залповой стрельбы, военнослужащие ликвидировали выявленную вражескую артиллерию.

Группировка "Центр" за сутки поразила 350 целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России