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МО РФ заявило об уничтожении артиллерийского расчета ВСУ на границе Белгородской области

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"Запад" поразил цели противника в ходе контрбатарейной борьбы.

Российские боевые расчеты реактивной системы залпового огня "Смерч" от "Западной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины, размещенный на территории приграничного с соседним государством районе Белгородской области. В пресс-службе министерства по обороне отметили, что задача выполнена в рамках контрбатарейной борьбы.

В ходе разведки расчет РЛС "Зоопарк" выявил применение ВСУ РСЗО, артиллерии иностранного производства, после чего провел расчет траекторий снарядов для установления координат местонахождения целей.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что цель ВСУ была уничтожена.По завершению выполнения одиночной и залповой стрельбы, военнослужащие ликвидировали выявленную вражескую артиллерию. 

Группировка "Центр" за сутки поразила 350 целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, белгородская область, всу, минобороны, рсзо, сво, смерч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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