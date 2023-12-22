Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что удалось поразить 350 целей противника, включая 16 опорных пунктов, около 60 районам скопления живой силы и техники, свыше 100 позиций полевой артиллерии. Отечественная авиация совершила более 40 ударов в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Керамик, Бердычи.

ТОС поразили три опорных пункта в районе Новобахмутовки и Семеновки. Потери ВСУ составили до 395 военнослужащих, уничтожены две БМП, две бронированные машины, 16 автомобилей, два пункта управления беспилотниками. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Во время контрбатарейной борьбы военнослужащими поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 120-миллиметровый миномет. Средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских дронов и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Шойгу: потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек.

Фото и видео: Минобороны России