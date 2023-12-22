Шойгу: потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек

По его словам, этот показатель превысил аналогичный с прошлого года почти в три раза.

Потери украинских войск с января 2024 года превысили 71 тысячу человек. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, этот показатель превысил аналогичный с прошлого года почти в три раза. Кроме того, российские войска уничтожили четыре танка Abrams и пять танков Leopard, а также 27 боевых машин пехоты Bradley. Министр обороны подчеркнул, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

Ранее Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов.

Видео: Минобороны России