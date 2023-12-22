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Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

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Глава Минобороны совершил рабочую поездку в войска ЮВО и посетил командный пункт Черноморского флота

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил установить на корабли дополнительные средства для поражения дронов. Об этом сообщил в военном ведомстве.

Шойгу совершил рабочую поездку в войска ЮВО и посетил командный пункт Черноморского флота. Командование флота доложило министру оборону по текущей обстановке,  действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности. В ходе совещания Шойгу поставил задачу проводить с личным составом постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов. Он также поручил установить дополнительные огневые средства, которые будут поражать беспилотники противника.

Ранее Минобороны сообщило о срыве "Градами" подготовки к атаке ВСУ на артемовском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, корабли, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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