ВСУ потеряли до 50 человек живой силы.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" сорвали атаку Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне страны отметили, что задачи выполнены силами "Южной" группировки. Противник лишился до 50 человек личного состава ранеными и убитыми. Известно, что находясь на боевом дежурстве специалисты получили координаты мест скопления живой силы армии киевского режима. В результате артиллерия отправилась на огневую позицию. Военнослужащие произвели пристрелочные пуски из орудия. Затем командир боевой машины отправил остаток снарядов по целям. Средствами объективного контроля позже были зафиксированы поражения крупных групп ВСУ.

"Грады" нанесли огневое поражение по площадным целям, сорвав формирование ударных групп личного состава подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Российские военные уничтожили около 300 боевиков из Украины ударом авиабомбы.

Фото и видео: Минобороны России