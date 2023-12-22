Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена"* ударом авиабомбы

Около 300 боевиков украинского вооруженного формирования "Кракен"* было ликвидировано одним точным ударом российской объемно-детонирующей авиационной бомбы в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе оперативного совещания при участии министра по обороне Сергея Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск, генерал-полковник Алексей Ким. В профильном ведомстве отметили, что командование доложило генералу армии информацию об объективном контроле уничтожения военной техники и личного состава противника.
В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков.
пресс-служба Минобороны России
Алексей Ким добавил, что украинские боевики уничтожены попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.
* "Кракен" запрещен на территории России как организация, которая является неонацистской, террористической и экстремистской
В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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