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Российские военные уничтожили около 300 боевиков "Кракена"* ударом авиабомбы

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Алексей Ким сообщил Сергею Шойгу о ликвидации неонацистов на СВО.

Около 300 боевиков украинского вооруженного формирования "Кракен"* было ликвидировано одним точным ударом российской объемно-детонирующей авиационной бомбы в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе оперативного совещания при участии министра по обороне Сергея Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск, генерал-полковник Алексей Ким. В профильном ведомстве отметили, что командование доложило генералу армии информацию об объективном контроле уничтожения военной техники и личного состава противника.

В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков.

пресс-служба Минобороны России

Алексей Ким добавил, что украинские боевики уничтожены попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.

* "Кракен" запрещен на территории России как организация, которая является неонацистской, террористической и экстремистской

В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: алексей ким, всу, минобороны, неонацизм, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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aldeniv
Сегодня 9:51

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