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В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot

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Сергей Шойгу заслушал доклады командования о ходе СВО.

Три комплекса противовоздушной обороны Patriot американского производства были уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что генерал армии Сергей Шойгу поучаствовал в оперативном совещании, организованном в штабе Объединенной группировки войск. Там глава профильного ведомства заслушал доклады командующих лиц по текущей обстановке, которая складывается в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению поставленных боевых задач. Начальник штаба, генерал-полковник Алексей Ким доложил высокопоставленному гостю о том, что Вооруженные силы Украины несут существенные потери как в технике, так и в личном составе в результате применения отечественных высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

"Центр" отразил 8 контратак штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: patriot, минобороны, пво, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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