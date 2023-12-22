В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю комплексов Patriot

Сергей Шойгу заслушал доклады командования о ходе СВО.

Три комплекса противовоздушной обороны Patriot американского производства были уничтожены за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что генерал армии Сергей Шойгу поучаствовал в оперативном совещании, организованном в штабе Объединенной группировки войск. Там глава профильного ведомства заслушал доклады командующих лиц по текущей обстановке, которая складывается в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению поставленных боевых задач. Начальник штаба, генерал-полковник Алексей Ким доложил высокопоставленному гостю о том, что Вооруженные силы Украины несут существенные потери как в технике, так и в личном составе в результате применения отечественных высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

"Центр" отразил 8 контратак штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России