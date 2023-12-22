Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Отражено 8 контратак штурмовых групп 24, 47, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новогородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 410 человек живой силы убитыми и ранеными, а также трех боевых бронированных машин пехоты, включая ББМ "Бредли" американского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и девяти единиц автомобильной техники. Дополнительно средствами противовоздушной обороны сбиты 22 дрона ВСУ.

МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России