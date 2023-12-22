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МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении

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Летчики ВКС РФ успешно выполнили задачу на СВО.

Российские экипажи штурмовых самолетов Су-25 от Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты подчеркнули, что по итогам использования средств поражения летчики совершили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. После миссии пилоты успешно вернулись на аэродром базирования. Боевая задача реализована в штатном режиме.

Экипажи штурмовой авиации выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

Согласно докладу от передового авиационного наводчика, цель противника была уничтожена.

"Восток" уничтожил инженерную группу ВСУ в районе Чаривного.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, северодонецкое направление, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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