"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 14 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины, места скопления личного состава противника из 102-й и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Урожайное и Старомаиорское.
Отражены контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого, уничтожена инженерная группа в районе Чаривного, пресечены попытки противника провести усиление и ротации на передовых позициях в районах Старомаиорского, Равнополя, Червоного и Луговского.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
ВСУ лишились до 150 человек живой силы, двух бронированных транспортеров, двух единиц автомобильной техники, шести беспилотников самолетного типа.
Минобороны: российские войска поразили около 360 выявленных целей ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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