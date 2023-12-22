Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 14 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины, места скопления личного состава противника из 102-й и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Урожайное и Старомаиорское.

Отражены контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады в районе Новодонецкого, уничтожена инженерная группа в районе Чаривного, пресечены попытки противника провести усиление и ротации на передовых позициях в районах Старомаиорского, Равнополя, Червоного и Луговского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

ВСУ лишились до 150 человек живой силы, двух бронированных транспортеров, двух единиц автомобильной техники, шести беспилотников самолетного типа.

Минобороны: российские войска поразили около 360 выявленных целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России