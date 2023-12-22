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Минобороны: российские войска поразили около 360 выявленных целей ВСУ

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Кроме того, российская авиация нанесла около 40 авиационных ударов.

Вооруженные силы России поразили около 360 выявленных целей украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Удар был нанесен по 50 пунктам временной дислокации и скопления техники противника, а также по 12 опорным пунктам и до 100 позициям полевой артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла около 40 авиационных ударов в районах Новгородское, Кирово, Ленинское и Бердычи. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, один танк Т-72, три командно-штабные машины, 17 автомобилей, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотной авиацией. 

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: боевые действия, вооруженные силы россии, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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