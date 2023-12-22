Минобороны: российские войска поразили около 360 выявленных целей ВСУ

Кроме того, российская авиация нанесла около 40 авиационных ударов.

Вооруженные силы России поразили около 360 выявленных целей украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Удар был нанесен по 50 пунктам временной дислокации и скопления техники противника, а также по 12 опорным пунктам и до 100 позициям полевой артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла около 40 авиационных ударов в районах Новгородское, Кирово, Ленинское и Бердычи. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, один танк Т-72, три командно-штабные машины, 17 автомобилей, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотной авиацией.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России