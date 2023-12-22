Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52

Ударная группа армейской авиации поразила опорные пункты ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах ударная группа армейской авиации поразила опорные пункты украинских войск. Боевые действия велись на Северодонецком направлении. По словам штурмана разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с позывным "Малыш", стрельба по позициям ВСУ была выполнена с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, опорный пункт противника был успешно поражен.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ на площадке подскока в ДНР.

Видео: Минобороны России