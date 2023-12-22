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Минобороны показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ на площадке подскока в ДНР

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Удар по вертолетам противника был нанесен кассетным боеприпасом.

Минобороны показало видео уничтожения вертолетов украинских войск на площадке подскока в ДНР.

На опубликованных кадрах показан удар по вертолетам противника, нанесенный кассетным боеприпасом. Отмечается, что три воздушных объекта ВСУ приземлились на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. Два из них были уничтожены в результате последующих ударов высокоточными средствами поражения.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, вооруженные силы украины, днр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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