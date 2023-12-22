Минобороны показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ на площадке подскока в ДНР

Минобороны показало видео уничтожения вертолетов украинских войск на площадке подскока в ДНР.
На опубликованных кадрах показан удар по вертолетам противника, нанесенный кассетным боеприпасом. Отмечается, что три воздушных объекта ВСУ приземлились на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. Два из них были уничтожены в результате последующих ударов высокоточными средствами поражения.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.
Видео: Минобороны России
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