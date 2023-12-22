Экспозицию Петербурга на ВДНХ за посетили более 300 тыс. человек

На стенде города проводили "Гостеприимный сезон" – тематическую неделю, посвященную потенциалу сферы гостеприимства.

За три недели экспозицию Петербурга на выставке "Россия" в Москве посетили 321 725 человек. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале 9 января.

На стенде города проводили "Гостеприимный сезон" – тематическую неделю, посвященную потенциалу сферы гостеприимства. Они длились с 19 декабря 2023 года по 8 января. Заключительный день стал рекордным: количество гостей составило порядка 25 тыс. человек.

В ходе "Гостеприимного сезона" прошло более 200 мастер-классов и викторин, разыграли свыше 1000 сертификатов на путешествия и экскурсии. Посетители могли увидеть иммерсивный спектакль "Щелкунчик", отправить новогоднюю открытку близким.

Ранее на Piter.TV: в павильоне Петербурга на выставке-форуме "Россия" прошел День чудес.

Фото: Telegram / Пиотровский Online