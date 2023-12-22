Промышленные достижения Петербурга покажут на выставке "Россия"

В настоящее время промышленность составляет основу экономики Петербурга.

С 26 по 31 марта в рамках выставки-форума "Россия" на стенде Петербурга пройдет новая тематическая неделя "Промышленная". Основной идеей экспозиции станет демонстрация того, что Петербург является не только культурной столицей России с впечатляющей архитектурой, но и крупным промышленным центром страны, как сообщили организаторы.

В настоящее время промышленность составляет основу экономики Петербурга. Следуя современным тенденциям, но сохраняя историческое наследие, петербургские промышленные предприятия успешно развиваются и обеспечивают необходимыми ресурсами Северную столицу и всю Россию. Выставка "Петербург промышленный" познакомит каждого посетителя с традиционным производством фарфоровых изделий наследственного Императорского фарфорового завода, основанного дочерью Петра I, императрицей Елизаветой Петровной.

Выставка также позволит ознакомиться с современными "силовыми машинами" и с гордостью представит Петербург будущего: это высокотехнологичный и инновационный город с широким использованием робототехнических систем, таких как программируемый подводный дрон "Океаника Пиранья" и сборный танцующий робот АО "Роббо".

Ранее мы сообщили о том, что на стенде "Комфортный Петербург" побывало почти 186 тысяч человек.

Фото: Правительство Петербурга