На стенде "Комфортный Петербург" побывало почти 186 тысяч человек

В экспозиции были показаны масштабные инфраструктурные проекты Петербурга за последние 20 лет и фильм об основных достижениях отрасли.

На Международной выставке-форуме "Россия" завершилась неделя "Комфортный Петербург", в подготовке которой участвовал Комитет по строительству. На стенде побывало почти 186 тысяч посетителей, рассказал портал "Строительный Петербург".

В экспозиции были показаны масштабные инфраструктурные проекты Петербурга за последние 20 лет и фильм об основных достижениях отрасли. Комитет по строительству также провел среди посетителей викторину на знания в строительной сфере. Самые подготовленные и находчивые получили памятные подарки с символикой Северной столицы и подарки от петербургских застройщиков.

Также на стенде разыграли квартиру среди многодетных семей. Участие приняли 72 семьи из разных регионов РФ. Победила семья из Подмосковья, получившая однокомнатную квартиру в одном из проектов застройщика.



Помимо этого, разыгрывался тур от застройщика "Семейные выходные в Петербурге", включающий трансфер, программу и проживание в пятизвездочной культурной гостинице. Его выиграла москвичка.

Фото: портал "Строительный Петербург"