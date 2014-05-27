Стенд Петербурга на выставке "Россия" поставил рекорд посещаемости

В первый день гостеприимного сезона его посетили более 15,5 тыс. человек

В день открытия гостеприимного сезона стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ посетили 15 628 человек. Это самое рекордное количество посетителей за один день с начала работы экспозиции Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Экспозицию Северной столицы невозможно не заметить. Её центральный объект – копия Дворцового моста, пролёты которого каждый час разводятся под музыку. Конструкция выполнена в масштабе 1:43 с максимальной точностью Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Гостепреимный сезон открыла пресс-конференция "Туризм в России. Тренды 2023. Планы 2024". Также состоялось несколько показов иммерсивного спектакля "Щелкунчик".

Напомним, что 23 декабря на выставке-форуме "Россия" пройдёт День Санкт-Петербурга. Для гостей подготовлены деловая, образовательная, культурная, концертная и гастрономическая программы.

Ранее сообщалось, что на выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем. Он выиграл поездку в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга