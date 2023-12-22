На выставке "Россия" в Москве Петербург открыл неделю образования

Каждый день посвятят отдельному образовательному направлению.

На выставке "Россия" в Москве на стенде Петербурга началась неделя образования. Экспозиция будет доступна для гостей до 18 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 13 февраля.

В рамках новой недели посетители смогут познакомиться с главными достижениями города в системе образования. Подготовлены тематические лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и викторины.

Каждый день посвятят отдельному образовательному направлению. В частности, сегодня демонстрировали достижения в организации обучения профессиональному мастерству. Гости проводили исследования на лабораторном оборудовании.

Завтра, 14 февраля, на стенде Петербурга поведают о системе профессионального образования и профессиональных пробах. 15 февраля главной темой станут "Инновации и традиции".

В пятницу, 16 февраля, на экспозиции посетители увидят "Педагогический Петербург", а 17 числа – возможности и разнообразие направлений дополнительного образования.

В последний день недели на выставке, 18 февраля, проведут интерактивные мероприятия.

Ранее на "России" был открыт научный сезон.

Фото: пресс-служба Смольного