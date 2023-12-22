Научный сезон на выставке "Россия" откроет Петербург

Вузы и научные организации города представят свои важнейшие достижения, а также проведут мастер-классы, лекции, квесты и другие интерактивные мероприятия.

С 6 по 11 февраля на выставке-форуме "Россия" будет проведена тематическая неделя "Санкт-Петербург научный", посвященная 300-летию Санкт-Петербургского университета и Российской академии наук. Вузы и научные организации города представят свои важнейшие достижения, а также проведут мастер-классы, лекции, квесты и другие интерактивные мероприятия.

На стенде будет работать робот-музыкант, созданный совместными усилиями лаборатории университета ИТМО и петербургских школьников. Также будут представлены макет токомака - уникального устройства для изучения свойств термоядерной плазмы, а также разработки в сфере беспилотной авиации и водного транспорта. Гости стенда смогут попробовать управлять беспилотными аппаратами или роботами на специальном полигоне.

Среди амбассадоров и лекторов мероприятий заявлены академики Евгений Шляхто, Николай Кропачев, Татьяна Черниговская, Андрей Головнев, Андрей Рудской, Андрей Борисенко, Андрей Ронжин, Ирина Тункина, а также телеведущие Арина Шарапова и Дмитрий Хрусталев. Организаторы также подготовили интересные вопросы для многочисленных викторин, каждый участник которых получит приз за участие.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга