Свыше 16 тыс. товаров продали предприниматели Ленобласти в Универмаге выставки "Россия"

В ассортименте были представлены уникальные изделия.

Предприниматели из Ленобласти представили свою продукцию на выставке-форуме "Россия", которая проходила на ВДНХ в Москве. За восемь месяцев работы они продали более 16 тыс. товаров.

В рамках выставки посетители могли приобрести продукцию, созданную ленинградскими мастерами народных художественных промыслов и ремесел. В ассортименте были представлены уникальные изделия.

В Универмаге были представлены товары более 30 ремесленников и мастеров из Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном Комитете по развитию малого и среднего бизнеса. Предприниматели из Ленобласти привезли в Москву вкуснейшие конфеты, злаковые батончики, знаменитый Копорский иван-чай, Киришское и Свирское кружева. Также популярностью пользовались кованые и вязаные изделия, валенки Гатчинского промкомбината, керамика "Nevo Ladoga", изделия Балтийской лозы и натуральная косметика.

Мастера из 47 региона провели десять мастер-классов для посетителей выставки-форума "Россия". Они показали технологии и традиции производства, а также дали возможность посетителям попробовать свои силы в создании аутентичной продукции.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе заготовили 22,9 тысяч тонн кормовых единиц.

Фото: Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области