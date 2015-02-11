В Гатчинском районе заготовили 22,9 тысяч тонн кормовых единиц

Средняя урожайность зеленой массы многолетних трав первого укоса достигла 121 центнера с гектара.

Администрация Гатчинского района поделилась новостями с полей. Местные сельскохозяйственные предприятия скосили уже 11 528 гектаров кормовых угодий, что составляет 63% от плана.

Средняя урожайность зеленой массы многолетних трав первого укоса достигла 121 центнера с гектара. Вторым укосом занялось хозяйство СПК "Кобраловский" со средней урожайностью 100 центнеров с гектара.

На сегодняшний день в Гатчинском районе заготовлено 22,9 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 40% от плана. Заготовлено 2,7 тыс. тонн сена, 64,7 тыс. тонн силоса и 32 тыс. тонн сенажа.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)