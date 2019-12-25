В Ленобласти благоустроили 17 общественных пространств за полгода

Объекты для реконструкции выбирали местные жители, их пожелания учитывались при проектировании общественных территорий.

В Ленинградской области завершилось благоустройство шести общественных пространств. Работы проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Объекты для реконструкции выбирали местные жители, их пожелания учитывались при проектировании общественных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский, к концу первой половины лета благоустроено 17 из 118 пространств во всех районах региона. В июле открылись несколько территорий. В Войсковицах благоустроена детская спортивно-игровая площадка на Молодежной. В Раздолье парк отдыха получил пять новых площадок: игровую для малышей, игровую для детей от семи лет, спортивную для подростков и взрослых, скейт-площадку, фотозону с арт-объектом.

В Серебрянском создана "Аллея Земляков": сделана тротуарная дорожка, установлены беседки, перголы, беседки с качелями, скамейки, проведено освещение. В Красноозерном построена детская игровая площадка в деревне Светлое. Здесь несколько обустроенных пространств - детские, игровые, спортивные, для родителей. В деревне Ополье новая благоустроенная территория стала венцом предыдущих этапов благоустройства для создания итоговой полноценной композиции общественного пространства. Семейный сквер в Большом Рейзино теперь - с детской площадкой на безопасном резиновом покрытии, навесом с городскими качелями, новыми деревьями и кустарниками, крутящимися световыми креслами и оборудованной парковкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти установили более 117 км самонесущего провода.

Фото: Правительство Ленобласти