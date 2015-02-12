В Ленобласти установили более 117 км самонесущего провода

Это позволило тысячам жителей, включая тех из поселков Правдино, Лесогорский, Приветнинское, Карташевская, Шапки, деревень Озеро-Село, Глинка, Лаголово, Полоски и городского поселка Большая Ижора, рассчитывать на более стабильное электроснабжение.

За первые шесть месяцев 2024 года энергетики Ленинградской области установили более 117 км надежного самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-20 кВ.

Это позволило тысячам жителей, включая тех из поселков Правдино, Лесогорский, Приветнинское, Карташевская, Шапки, деревень Озеро-Село, Глинка, Лаголово, Полоски и городского поселка Большая Ижора, рассчитывать на более стабильное электроснабжение.

СИП отличается своей надежностью: его полимерная оболочка защищает линии от падающих веток, снега и даже от птиц, которые раньше могли стать причиной аварий. Это также делает линии безопаснее для людей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти штрафуют любителей шашлыков в лесах.

Фото: Правительство Ленобласти