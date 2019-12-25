В Ленобласти штрафуют любителей шашлыков в лесах

Инспекции прошли в лесничествах Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кингисеппского, Тихвинского и Волосовского районов.

В последние выходные дни инспекторы лесной службы выдали 15 предписаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах, сообщили в Госэконадзоре региона.

Помимо этого, специалисты провели более 70-ти профилактических бесед. Инспекции прошли в лесничествах Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кингисеппского, Тихвинского и Волосовского районов.

С 5 июля на территории Ленинградской области введен особый противопожарный режим. За две недели было совершено около 340 выездов в районные лесничества, наложено 24 штрафа на общую сумму 79 тыс. рублей,

Ранее мы сообщили о том, что подъезд к поселку Войскорово отремонтировали в Ленобласти.

Фото: Эконадзор Ленобласти