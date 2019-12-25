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В Ленобласти штрафуют любителей шашлыков в лесах
Сегодня, 9:38
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В Ленобласти штрафуют любителей шашлыков в лесах

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Инспекции прошли в лесничествах Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кингисеппского, Тихвинского и Волосовского районов.

В последние выходные дни инспекторы лесной службы выдали 15 предписаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах, сообщили в Госэконадзоре региона.

Помимо этого, специалисты провели более 70-ти профилактических бесед. Инспекции прошли в лесничествах Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кингисеппского, Тихвинского и Волосовского районов.

С 5 июля на территории Ленинградской области введен особый противопожарный режим. За две недели было совершено около 340 выездов в районные лесничества, наложено 24 штрафа на общую сумму 79 тыс. рублей,

 Ранее мы сообщили о том, что подъезд к поселку Войскорово отремонтировали в Ленобласти.

Фото: Эконадзор Ленобласти

 

Теги: ленобласть, эконадзор ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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