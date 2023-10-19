Подъезд к поселку Войскорово отремонтировали в Ленобласти

Это первый объект дорожного нацпроекта, который был отремонтирован в этом году.

Дорожники Ленинградской области обновили подъезд к поселку Войскорово от Московского шоссе в Тосненском районе. Ремонт был проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщили в пресс-службе областной администрации, трасса обеспечивает удобный выезд в сторону Никольского, Тосно и Колпино.

Специалисты заменили более двух километров асфальта, укрепили обочины, поменяли оголовки водопропускных труб и нанесли разметку. Это первый объект дорожного нацпроекта, который был отремонтирован в этом году. В Тосненском районе также близится к завершению второй крупный дорожный ремонт между Анноловом и федеральной трассой "Южное полукольцо".

Кроме того, уже обновились два участка трассы между Выборгом и Приозерском в Выборгском районе и три отрезка на трассе между Юкками и Кузьмолово во Всеволожском районе. Близятся к концу ремонты между Подпорожьем и станцией Свирь в Подпорожском районе и на шоссе от Новоселья в сторону Аннино в Ломоносовском районе. В целом работы развернуты на 25 участках региональных магистралей.

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Фото: Правительство Ленобласти