Жителям Ленобласти напомнили, как уберечься от пожара

В случае возникновения опасности спасатели советуют немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре по телефонам "101" или "112".

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по домам жителей региона с целью предотвращения пожаров, гибели и травмирования. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области напоминает о простых правилах, которые помогут защитить свой дом от пожара.

В каждом доме должен быть огнетушитель, но также важно уметь им правильно пользоваться. Полезно оборудовать помещение пожарным извещателем, который в случае появления дыма подаст звуковой сигнал. Важно следить за состоянием электропроводки и электрооборудования, а также не оставлять без присмотра включенные газовые плиты и электронагревательные приборы. Не рекомендуется включать несколько электрических приборов в одну розетку.

В случае возникновения опасности спасатели советуют немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре по телефонам "101" или "112".

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти поддержат рыбаков.

Фото: МЧС РФ