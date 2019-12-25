Власти Ленобласти поддержат рыбаков

мера поддержки направлена на стимулирование роста объемов продукции, поставляемой потребителям.

В 2024 году Ленинградская область планирует ввести новую субсидию для производителей продукции товарного рыбоводства. Эта мера поддержки направлена на стимулирование роста объемов продукции, поставляемой потребителям, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Современные экономические условия представляют собой вызов для данной отрасли. В регионе начали производить отечественные корма, которые уже покрывают половину потребностей предприятий, а также строятся собственные инкубационные цеха для выращивания мальков.

В 2024 году в Ленобласти планируется ввести три новые площадки по производству посадочного материала форели. Эти площадки смогут производить до 10 млн штук молоди в год. С начала 2024 года в Ленинградской области было добыто 12 тыс. тонн рыбы и выращено 5,4 тыс. тонн. Регион занимает третье место в России по объемам выращивания форели.

Общий объем государственной поддержки рыбоводных предприятий в 2024 году составит около 130 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей в отрасли в стране.

Ранее мы сообщили о том, что площади посевных рапса в Ленобласти увеличили на 25%.

Фото: Правительство Ленобласти