Площади посевных рапса в Ленобласти увеличили на 25%

Выращивание рапса началось всего десять лет назад.

В настоящее время в 47-м регионе цветут поля рапса. Эта культура занимает 5% от общей площади посевов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выращивание рапса началось всего десять лет назад. Сегодня Ленобласть входит в пятерку лидеров по его урожайности. В прошлом году было собрано 11 тыс. тонн рапса.

Из рапса производят масло и высокопротеиновый корм для животных. Это способствует выполнению национального проекта по экспорту продукции агропромышленного комплекса региона.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые редкие имена новорожденных в Ленобласти.

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