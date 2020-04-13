Площади посевных рапса в Ленобласти увеличили на 25%

В настоящее время в 47-м регионе цветут поля рапса. Эта культура занимает 5% от общей площади посевов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Выращивание рапса началось всего десять лет назад. Сегодня Ленобласть входит в пятерку лидеров по его урожайности. В прошлом году было собрано 11 тыс. тонн рапса.
Из рапса производят масло и высокопротеиновый корм для животных. Это способствует выполнению национального проекта по экспорту продукции агропромышленного комплекса региона.
Ранее мы сообщили о том, что названы самые редкие имена новорожденных в Ленобласти.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все