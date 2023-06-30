Названы самые редкие имена новорожденных в Ленобласти

Самыми популярными именами стали Иван, Матвей и Анна.

С начала 2024 года в МФЦ Ленинградской области зарегистрировали рождение более 1,6 тысяч детей, среди них — 19 двойняшек. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Самыми популярными именами в первое полугодие 2024 года стали Иван, Матвей и Анна. Но и интерес к редким именам по-прежнему сохраняется. Девочек в Ленобласти называли: Луна, Лукерья, Мия и Тея. Среди мальчиков необычные имена тоже есть: Платон, Енисей и Демид.

С каждым годом все больше родителей выбирают МФЦ, чтобы зарегистрировать малышей. Потому что это быстро, без очереди, а свидетельство о рождении оформляют в день обращения. Кроме того, родители получают подарок новорожденному и памятную медаль.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Коммунаре началось строительство детсада и школы.

Фото: Piter.TV