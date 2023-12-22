Стали известны самые редкие имена новорожденных петербуржцев в 2023 году

Их назвал городской комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга назвал самые редкие имена новорожденных в 2023 году. Об этом пишет "Фонтанка" 26 февраля.

Самые редкие имена для мальчиков, которые зарегистрировали в органах ЗАГС Петербурга, – Викула, Есений, Ладимир, Юрик и Лаков. Девочек называли реже Весенией, Забавой, Ладиславой, Нютой и Цариной.

В Ленобласти самыми редкими именами для новорожденных в прошлом году стали Добрыня, Ратибор, Космос, Светозар и Фома – для мальчиков, Галатея, Мирсея, Мирра – для девочек.

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