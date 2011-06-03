Стали известны самые редкие имена детей в Ленобласти за ноябрь 2024

Особый интерес вызвали имена с глубоким смыслом.

ЗАГС Ленинградской области опубликовал любопытную статистику по именам новорождённых за ноябрь. Помимо традиционных лидеров — Артёма и Виктории — родители выбирали довольно редкие и оригинальные имена.

Среди мальчиков появились Никола, Борис, Емельян и даже Енисей. Девочек назвали Алевтиной, Глафирой, Галиной и Матроной. Особый интерес вызвали имена с глубоким смыслом: Веледара (от слова "управлять", символ почёта и уважения), Эсмеральда ("изумруд" на французском) и Ария (намекающая на воинственный дух или, возможно, любовь к хэви-металу).

Хотя Артём и Виктория по-прежнему остаются самыми популярными именами, смелые эксперименты родителей с выбором имён привносят разнообразие и уникальность в эту традицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском ЗАГСе опровергли информацию о детях с именами черепашек-ниндзя.

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