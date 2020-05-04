В петербургском ЗАГСе опровергли информацию о детях с именами черепашек-ниндзя

Распространилась информация, якобы детей в Петербурге назвали Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо.

Российские соцсети и СМИ накануне облетела история про отца из Петербурга, который, якобы назвал своих четырех сыновей в честь черепашек-ниндзя – Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Однако спустя в Комитете по делам ЗАГС Петербурга опровергли данную информацию.

В Комитете по делам ЗАГС заявили, что с 2016 года органы ЗАГС Санкт-Петербурга не регистрировали рождение четырех братьев, носящих имена, которые полностью совпадают с именами главных персонажей популярного многосерийного мультфильма "Черепашки-ниндзя".

Ранее молодожены из Петербурга пригласили гостей с "Авито" на свадьбу.

Фото: unsplash